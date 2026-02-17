قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، فوائد منقوع اللوز، خاصة للذين لديهم ضعف النظر أو أمراض الكلى، وغير ذلك من الفوائد المدهشة لهذا المشروب.

فوائد شراب اللوز

- ينظّف الصدر ويعمل على فتح مجرى التنفس.

- كما يعالج مرض الربو وينظف الرئتين، وإذا تم تناوله مع القليل من السكر وبعض الزبيب الناشف فإنّه يعمل على التخلّص من السعال المزمن.

- المداومة على تناول اللوز بشكل مستمر يساعد في زيادة الوزن لمن يرغبون بذلك.

- كما أنّه يزيد من قوة الجسم ويحافظ على صحة الكلى ويخلّصك من حرقة البول الناجمة عن التهابات القناة البولية.

- يخفّف من ألم اللثّة وأوجاع الفم.

- يعالج أورام الصدر والطحال والكبد، بالإضافة إلى أنّه يخلصك من اليرقان، خاصة إذا تمّ تناوله مع العسل.

ويحل كثيرا من المشاكل الجلدية فهو:

يخلّصك من مشـ ـاكل البشرة مثل ظهور النمش والكلف.

يخلّصك في التخلص من حكة فروة الرأس.

يخفّف من ظهور الجلدية، خاصة الأكزيما.

ينصح بتناوله للنساء المرضعات والنساء الحوامل.

يزيد من قوة للنظر.

يساهم في التمتع بنوم مريح.

غني بالمواد المضادة للأكسدة، حيث يخفّف من المواد الضارة بجسم الإنسان ويقيه من التعرّض للإصابة بمرض  السرطان.

يقوّي عضلة القلب ويخفّف من الإصابة بمرض تصلب الشرايين.

يخفف من أوجاع الأذن الوسطى.

يرطّب الجلد عند التعرض للحروق أو الإصابة بالدمامل.

ينصح بشرب ثلاث ملاعق بشكل يومي للتخلص من الرمال البـولية.

يستخدم للعناية بالشعر بمختلف أنواعه وللمحافظة على سلامة الجلد.

يعمل على تنظيف خلايا البشرة ورعايتها.

غني بعنصر الكالسيوم وأنواع مختلفة من الفيتامينات، مثل: فيتامينات (A, B, E)، بالإضافة إلى ومواد مختلفة مثل المواد الدهنية والمواد البروتينية والسكريات.

يشرب 3 ملاعق يومياً لإنزال الرمال البولية.

ولا ينصح بنقع اللوز أكثر من يوم وليلة.

حتى لا تتأكسد فوائده لأنه غني بمواد الأكسدة.

الطريقة الصحيحة

تكون بإضافة كوبين من اللوز إلى وعاء وتغطيته بالماء الدافئ. 

وبعد 12 ساعة، يمكنك تصريف الماء وإضافة ملعقتين صغيرتين من الملح، ثم املأ الوعاء بالماء الدافئ مرة أخرى واتركه لمدة 12 ساعة أخرى. 

وفي نهاية فترة الـ 24 ساعة هذه، يمكنك تقشير جلد اللوز بسهولة، ويمكن تخزين هذه اللوز المنقوع لمدة تصل إلى أسبوع من دون أن تفقد أيا من قوتها الغذائية.

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

