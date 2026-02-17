قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
رنا عصمت

يُعد النوم مع الثوم تحت وسادتك عـلاجًا طبيعيًا يساعد على الاسترخاء، وتحسين جودة النوم، وتعزيز المناعة، وإبعاد الحشرات سواء كنت ترغب في تحسين صحتك أو تجربة ممارسة قديمة لراحة أفضل، فهذه الحيلة البسيطة تستحق التجربة.

قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت هذا التقليد لا يزال قائمًا، إذ يُقدم فوائد جمة لجودة النوم والصحة العامة، وفقا لموقع “ديلى ميرور”.

فوائد وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم 

1. يُعزز الاسترخاء ويجعل النوم أفضل.

يحتوي الثوم على مركبات كبريتية تُصدر رائحة مُهدئة عند وضعها تحت وسادتك.

تُساعد هذه الرائحة الطبيعية على استرخاء العقل والجسم، ما يُسهّل عليك النوم والبقاء نائمًا، إذا كنت تُعاني من الأرق أو ليالٍ مضطـربة، يُمكن لهذا العلاج البسيط أن يُساعدك على نوم أعمق وأكثر راحة.

2. يُعزز المناعة

يُعرف الثوم بخصائصه المُعززة للمناعة، بفضل تركيزه العالي من الأليسين، وهو مُركّب فعّال يحارب البكتيريا والفيروسات ورائحته قد تُساعد في تكوين حاجز وقائي ضد الأمراض المُنتقلة عبر الهواء خلال موسم البرد والإنفلونزا.

3. يُنظّف الممرات الأنفية

إذا كنتَ عُرضةً للاحتقان أو مشـاكل الجيوب الأنفية، يُمكن للثوم أن يُساعدك  رائحة الثوم القوية تُعدّ مُزيلًا طبيعيًا للاحتقان، مما يُساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتسهيل التنفس.

يُمكن أن يكون هذا مُفيدًا بشكل خاص إذا كنتَ تُعاني من الحسـاسية أو نزلات البرد الموسمية التي تُؤثر على نومك.

4. يُطرد الحشرات

رائحة الثوم ليست مُزعجة للحشرات فحسب، بل تُعدّ أيضًا طاردًا طبيعيًا للبعوض والحشرات الأخرى وضع الثوم تحت وسادتك قد يُبعد الآفات غير المرغوب فيها أثناء نومك، ما يُوفر لك راحةً أكثر هدوءًا وراحة بال.

5. يُقدّم فوائد روحية

في مختلف الثقافات والتقاليد، استُخدم الثوم لطرد الطاقة السلبية  والأحلام المزعجة مع أن هذه المعتقدات قد تكون رمزية أكثر منها علمية، إلا أن الكثيرين ما زالوا يمارسون النوم بالثوم كوسيلة لخلق شعور بالحماية والأمان أثناء الليل.

كيفية استخدام الثوم تحت وسادتك

قشّر فصًا من الثوم وضعه تحت وسادتك قبل النوم وضع الثوم في قطعة قماش للحفاظ على نظافة وسادتك مع السماح للرائحة بالانتشار وغيّر الثوم كل بضعة أيام للحفاظ على فاعليته.

