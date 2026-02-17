مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الفراولة المجمدة إلى الأسواق الدولية» عبر منصة زووم، بهدف دعم الشركات المصدرة ببيانات دقيقة حول الأسواق الواعدة واتجاهات الطلب العالمي ومتطلبات النفاذ، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وتوسيع حضوره في الأسواق الخارجية.

افتتحت الندوة الأستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، التي أكدت أن مصر تتصدر عالميًا صادرات الفراولة المجمدة، محققة نموًا قويًا بنسبة 82% لتصل إلى 697 مليون دولار في 2025، مقارنة بـ383 مليون دولار في 2024. وأوضحت أن المجلس أطلق خدمة معلوماتية متخصصة لتحليل الأسواق الدولية للمنتجات الغذائية، توفر لأعضاء المجلس تقارير موسعة وتقارير مخصصة تلبي احتياجات كل شركة وخططها التصديرية.



واستعرض الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أبرز اتجاهات الطلب العالمي، موضحًا أن الواردات العالمية للفراولة المجمدة بلغت نحو 1.4 مليار دولار بكمية 842 ألف طن في 2024، مع تركيز الطلب على الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، والتي تمثل نحو 50% من واردات العالم، ما يجعلها أسواقًا محورية للتوسع المصري.

وأشار المجلس إلى فرص محددة في السوق الأمريكي، حيث استحوذت مصر على 9.3% من واردات الولايات المتحدة بقيمة 28 مليون دولار، بينما تمثل كندا سوقًا واعدة بحصة مصرية 6% ونمو قوي خلال 2020–2024. كما سجلت السعودية نجاحًا لافتًا بحصة مصرية 72% من وارداتها، بينما تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي فرصًا للتوسع بما يقارب 200 مليون دولار، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وشهادات GFSI لضمان التوسع الآمن والمستدام.