قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الفراولة المجمدة إلى الأسواق الدولية» عبر منصة زووم، بهدف دعم الشركات المصدرة ببيانات دقيقة حول الأسواق الواعدة واتجاهات الطلب العالمي ومتطلبات النفاذ، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وتوسيع حضوره في الأسواق الخارجية.
افتتحت الندوة الأستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، التي أكدت أن مصر تتصدر عالميًا صادرات الفراولة المجمدة، محققة نموًا قويًا بنسبة 82% لتصل إلى 697 مليون دولار في 2025، مقارنة بـ383 مليون دولار في 2024. وأوضحت أن المجلس أطلق خدمة معلوماتية متخصصة لتحليل الأسواق الدولية للمنتجات الغذائية، توفر لأعضاء المجلس تقارير موسعة وتقارير مخصصة تلبي احتياجات كل شركة وخططها التصديرية.


واستعرض الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أبرز اتجاهات الطلب العالمي، موضحًا أن الواردات العالمية للفراولة المجمدة بلغت نحو 1.4 مليار دولار بكمية 842 ألف طن في 2024، مع تركيز الطلب على الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، والتي تمثل نحو 50% من واردات العالم، ما يجعلها أسواقًا محورية للتوسع المصري.
وأشار المجلس إلى فرص محددة في السوق الأمريكي، حيث استحوذت مصر على 9.3% من واردات الولايات المتحدة بقيمة 28 مليون دولار، بينما تمثل كندا سوقًا واعدة بحصة مصرية 6% ونمو قوي خلال 2020–2024. كما سجلت السعودية نجاحًا لافتًا بحصة مصرية 72% من وارداتها، بينما تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي فرصًا للتوسع بما يقارب 200 مليون دولار، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وشهادات GFSI لضمان التوسع الآمن والمستدام.

الصادرات تصدير الفراولة الفراولة المجمدة الأسواق الدولية للمنتج المصري صادرات الفراولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

مبادرة الخير بالإسكندرية

مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

مبادرة الرواد السكاني

استمرار فتح باب التقديم لمبادرة رواد العمل السكانى للطلاب بالوادي الجديد

الفريق أحمد خالد مع العاملين بالديوان

المدينة التي لا تغادر القلب.. رسالة مؤثرة لمحافظ الإسكندرية عقب رحيله

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد