تخفيف العبء عن المواطنين.. محافظ القاهرة: توافر جميع السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.. ومديرية التموين: طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة علي توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى نشر معارض أهلا رمضان فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وكذلك أسواق اليوم الواحد، وزيادة المعروض من السلع لضبط الأسعار.



وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة كذلك فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة ، بالاضافة إلى ٧٩ منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين .



وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضده المخالفين .



كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.



وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مشدداً على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .



مديرية تموين القاهرة

وأكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء ، مشيراً الى انه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى ٨٧% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها ٢٠٢٨ مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان .



وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين .



وأكد مدير المديرية أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الاهرام للمجمعات ، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الاسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن اسعار القطاع الخاص .



وأشار مدير المديرية الي انه سيتم الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط اسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين ، بالإضافة الي تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الاخري كالأسماك الي جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الاربعة .



وأضاف مدير المديرية انه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة ١٠% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الادارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الانتاج والتوزيع .