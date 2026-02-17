الوداد المغربي: قرعة الكونفدرالية جاءت قوية ونطمح لنصف نهائي عربي

أكد سعد الدريب، نائب رئيس نادي الوداد المغربي، أن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية جاءت قوية، مشيرًا إلى أن جميع الفرق المشاركة قوية وتتطلب أقصى درجات التركيز خلال مواجهاتها.

نائب رئيس الوداد: قرعة الكونفدرالية جاءت قوية ونطمح لنصف نهائي عربي

وأضاف الدريب، في تصريحات تلفزيونية: "نتمنى أن نشهد نصف نهائي يضم أندية عربية فقط، إن شاء الله"، معربًا عن حماسه لمتابعة الأدوار الإقصائية المقبلة.

وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي كالتالي:

المصري × شباب بلوزداد

أولمبيك آسفي × الوداد المغربي

أوتوهو الكونغولي × الزمالك

يونيون مانياما × اتحاد العاصمة

وشدد نائب رئيس الوداد على صعوبة كل مباراة في الدور القادم، مؤكدًا أن فريقه مستعد لتقديم أفضل أداء في مواجهة أولمبيك آسفي.