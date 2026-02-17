المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية

نعت نقابة المهن السينمائية في بيان لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السيناريست فاروق عطية، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وجاء نص البيان: نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل السيناريست/ فاروق عطية.. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست/ فاروق عبد العليم عطية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.