محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، والدكتور شهاب الدين مرزبان ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين ، والمهندس عبد الكريم عوض الله ، مدير المديرية ، والمهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية ، إلى جانب رؤساء القطاعات بالشركة.

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج والمعمل لمتابعة قياس خطوات الإنتاج وتطبيق المواصفات القياسية ، مشيدًا بالإجراءات الوقائية المتبعة ، وإلتزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية لضمان سلامتهم.

وخلال الزيارة قدم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شرحاً توضيحياً للمحافظ عن شركة الشرقية لصناعة السكر لافتاً إلى أنها تأسست عام ٢٠١٤ بمركز الحسينية وتتميز بموقعها في شمال شرق مصر، مما يسهل عمليات النقل ويعزز كفاءة التوزيع، كما تقع مصانع الشركة بالقرب من دمياط وبورسعيد والعين السخنة وتعد المصنع الوحيد للسكر في شرق الدلتا ، وأول مصنع بنجر مدرج على القائمة البيضاء للهيئة المصرية لسلامة الغذاء ، تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الطاقة التشغيلية للمصنع خلال موسم البنجر تبلغ ١٢ ألف طن بنجر يوميًا لمدة ١٥٠ يومًا سنويًا، ما يعادل نحو ١٫٨ مليون طن من محصول البنجر لإنتاج ٢٥٠ ألف طن سكر أبيض ، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف طن أعلاف حيوانية و١٢٠ ألف طن مولاس، مع تصدير جزء من المنتجات للخارج، مضيفاً أن المصنع يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة ٢٠٠٠ طن يوميًا، يمكنها العمل لمدة ١٦٠ يومًا متواصلة لإنتاج ٣٢٠ ألف طن سكر أبيض من الخام، وإنتاج ٢٨٠ ألف طن من السكر بعد التكرير، ويتكون المصنع من ٢٠ محطة إنتاجية وخدمية، وحاصل على شهادات الجودة وسلامة الغذاء وشهادات حلال.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلي أن مساحة مصانع الشركة تبلغ ٤٢٠ فدانًا، والمساحة المزروعة بمحصول البنجر تصل إلى ٩٥ ألف فدان، منها ٧٨ ألف فدان بالزراعة التقليدية و١٦ ألف فدان بالزراعة الآلية على مستوى الجمهورية، وتبلغ المساحة المزروعة داخل محافظة الشرقية نحو ٤٣٫٦٣٧ ألف فدان، منها ٣٩٫٩٠٥ ألف فدان تقليدية و٣٫٧٣٢ فدان آلية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه من المتوقع في موسم ٢٠٢٦ سيشهد توريد نحو ٢ مليون طن بنجر لإنتاج حوالي ٢٦٠ ألف طن سكر أبيض ، و١٠٥ ألف طن أعلاف، و١٠٥ ألف طن مولاس.

وفي ختام الزيارة، أشاد محافظ الشرقية بالمستوى المتميز للمصنع، وإنتاجياته، وإمكاناته التشغيلية، والتزامه بالمواصفات القياسية وجودة المنتج، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة خلال الموسم لضمان استمرار إنتاجية عالية تلبي احتياجات المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لرفع الإنتاجية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة.