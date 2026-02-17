ضياء الدين داود ينتقد غياب وزير الاستثمار أثناء مناقشة تعديلات سجل المستوردين

أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين، موضحا أن القانون الجديد يعالج كثيرا من المشكلات، كما أن أغلب مواد القانون تعالج عوارا وقصورا وتحاكى الكثير من الملاحظات التي سبق وطالبنا بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين.

وانتقد داود، غياب وزير الاستثمار عن حضور الجلسة العامة اليوم قائلا: ما لفت نظرى أن رئيس هيئة الرقابة السابق هو وزير الاستثمار الحالي، وللأسف هو من وضع القانون وشارك في صياغته، لكنه لم يحضر اليوم وهى ملاحظة غريبة، فكان أولى به أن يحضر للجلسة لمناقشة مشروع القانون.

وفي ختام كلمته أعلن النائب ضياء الدين داود ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.