إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، القرارات الصادرة عن اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك على النحو التالي:

أولاً:"وجّه مجلس الإدارة الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة .

ثانياً:"وافق مجلس الإدارة على سفر منتخب مواليد 2009 للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة إقامتها في ليبيا خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية وصقل خبرات اللاعبين في المشاركات الدولية.

ثالثاً:"اطلع مجلس الإدارة على مذكرة لجنة المسابقات ومذكرة تحقيقات الإدارة القانونية بشأن ترتيب دورة الترقي للقسم الثالث، وما أسفرت عنه التحقيقات حول أحداث مباراة الحسينية ومركز شباب منيا القمح، وقرر المجلس ما يلي:

• إلغاء فارق الأهداف في مباريات دورة الترقي بفرع الشرقية.

• إقامة مباراة فاصلة بين مركز شباب منيا القمح ومركز شباب الأخيوة.

• إيقاف نادي الحسينية عن المشاركة في مسابقة القسم الرابع لمدة عام.

• إحالة كل من زين عبد الحميد الورداني وطلعت عبد الرءوف (عضوي مجلس إدارة النادي) إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما.

• إحالة اللاعب كريم صلاح واللاعب محمد حسن من نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما في التحقيقات.

رابعاً:"بعد الاطلاع على مذكرة لجنة الحكام والتحقيقات التي أُجريت بشأن أحداث مباراة مركز شباب ناصر ونادي أسيوط (مواليد 2009)، قرر مجلس الإدارة شطب الحكم أحمد سيد عبد السميع وكذلك شطب الحكم المساعد حسام حفظي محمد علي.