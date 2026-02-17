رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين

أعلن محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

لجان الرصد الشرعي في فلسطين تعلن أن الأربعاء أول أيام رمضان:



وأوضح المفتي في بيان صدر عقب اجتماع عقدته دار الإفتاء في رحاب المسجد الأقصى، لتحري هلال شهر رمضان، أن لجان الرصد الشرعي وبمشاركة عدد من علماء الدين والشخصيات الرسمية والاعتبارية، تابعت عملية التحري، مستأنسةً بالحسابات الفلكية الصادرة عن مختصين من داخل فلسطين وخارجها بشأن ولادة الهلال وإمكانات رؤيته.

اقرأ أيضًا:

الوجه الشرعي يثبت رؤية هلال رمضان الليلة في فلسطين:



وأكد البيان أنه ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447 للهجرة.

ودعا المفتي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية إلى اغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وصلة الأرحام وتعزيز روح التكافل والتراحم، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.