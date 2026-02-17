تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بسيطرة حالة من الترقب والحذر على أداء السوق في الوقت الراهن، في ظل ضبابية الرؤية وعدم وضوح الاتجاه السعري خلال الفترة المقبلة.

عيار 21 تراجع اليوم بعد أن ارتفع أول الاسبوع ليعود إلى نفس مستوى ختام الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4856 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5597 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6530 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7463 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 52.240 ألف جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة احتياطي الذهب بنحو 2.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، ليصل إجمالي احتياطي الذهب إلى نحو 20.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وهو ما يعكس أهمية الذهب كعنصر داعم للاحتياطيات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.