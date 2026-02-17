قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
آية التيجي

يُعرف الكركديه بفوائده الصحية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بخفض ضغط الدم ودعم صحة القلب. ولكن ماذا عن فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى؟

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

وكشف National Kidney، أن للكركديه بعض التأثيرات المفيدة، مع ضرورة الحذر لدى مرضى الكلى، وتشمل ما يلي :

- يساعد في خفض ضغط الدم:

أظهرت بعض أنواع شاي الأعشاب، ومنها الكركديه، قدرة محتملة على خفض ضغط الدم.
وبما أن ارتفاع ضغط الدم يُعد أحد أهم أسباب أمراض الكلى المزمنة، فإن التحكم فيه عامل أساسي لحماية وظائف الكلى.

ووجدت بعض الدراسات التي أوردتها NIH أن مستخلص الكركديه قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بدرجات بسيطة لدى بعض الأشخاص.

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

- خصائص مضادة للأكسدة:
يحتوي الكركديه على مركبات نباتية مثل: الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قد تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بتدهور وظائف الكلى.

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

- يساهم في تحسين بعض مؤشرات الكوليسترول:

وتوضح بعض الدراسات أن الكركديه قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار، وهو أمر مهم لأن مرضى الكلى أكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية.

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

تحذيرات مهمة لمرضى الكلى

ورغم هذه الفوائد المحتملة، تؤكد National Kidney Foundation أن مرضى الكلى يجب أن يكونوا حذرين عند تناول أي مشروب عشبي، للأسباب التالية:

ـ بعض الأعشاب قد تؤثر على توازن الأملاح والمعادن.

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

ـ الكركديه قد يؤثر على ضغط الدم بشكل ملحوظ، ما قد يتداخل مع أدوية الضغط.

ـ في حالات الفشل الكلوي المتقدم، قد يُطلب من المريض تقليل السوائل أو بعض العناصر الغذائية.

ومن الضروري استشارة الطبيب قبل إدخال أي مكملات أو أعشاب ضمن النظام الغذائي، خاصة لمن يتناولون أدوية مزمنة.

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى

هل يُنصح به لمرضى الكلى؟

في حالات أمراض الكلى البسيطة أو المبكرة، قد يكون تناول كميات معتدلة من الكركديه آمنًا بعد استشارة الطبيب.

وفي حالات القصور الكلوي المتقدم أو الغسيل الكلوي، يجب استشارة الطبيب المختص أولًا.

فوائد الكركديه لمرضى الكلى شرب الكركديه والكلى الكركديه وضغط الدم أعشاب مفيدة للكلى أضرار الكركديه لمرضى الكلى الكركديه والفشل الكلوي مشروبات مفيدة لمرضى الكلى

