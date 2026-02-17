قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
آية التيجي

يُعد الإفطار على التمر باللبن في رمضان من العادات الغذائية المنتشرة في العديد من الدول العربية، لما يوفره هذا المزيج من طاقة وعناصر غذائية مهمة بعد ساعات الصيام الطويلة.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

وكشفت موقع Health، إن الجمع بين التمر والحليب قد يمنح الجسم فوائد متعددة عند تناوله باعتدال، ومن اهمها :

- تعويض سريع للطاقة بعد الصيام:

ويحتوي التمر على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، التي تُمتص بسرعة وتساعد في رفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا بعد ساعات الصيام.
وعند مزجه مع اللبن، يحصل الجسم على مصدر متوازن من الكربوهيدرات والبروتين، ما يساعد على استعادة النشاط بشكل أسرع.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

- دعم صحة الجهاز الهضمي:
يوضح خبراء التغذية أن التمر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال رمضان.
كما يحتوي اللبن على بكتيريا نافعة (بروبيوتيك) قد تدعم توازن البكتيريا في الأمعاء.

- تعويض المعادن والسوائل:
يحتوي التمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتعويض ما يفقده الجسم من أملاح خلال الصيام.

أما اللبن فيمد الجسم بالكالسيوم والبروتين والسوائل، مما يساعد في ترطيب الجسم بعد ساعات الامتناع عن الماء.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

- الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في الطعام:
وتناول وجبة خفيفة متوازنة قبل الوجبة الرئيسية قد يساعد على تنظيم الشهية.

ويمنح مزيج التمر باللبن شعورًا أوليًا بالشبع، ما قد يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

- دعم صحة العظام والعضلات:
اللبن مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والعضلات، خاصة في فترات الصيام الطويلة.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

الكمية المناسبة عند الإفطار

ينصح خبراء التغذية بالاكتفاء بـ 1 إلى 3 تمرات، وكوب واحد من اللبن أو الحليب مع الانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، لتجنب اضطرابات المعدة أو ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

من يجب أن يتناول التمر باللبن بحذر؟

ـ مرضى السكري

ـ من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

ـ مرضى الكلى الذين

ـ يحتاجون إلى تقليل البوتاسيوم

ويُفضل استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.

فوائد التمر باللبن الإفطار في رمضان كسر الصيام بالتمر التمر والحليب أطعمة صحية في رمضان فوائد التمر الصحية فوائد اللبن بعد الصيام أفضل إفطار صحي في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

تهنئة

مدبولي يهنئ الشعب المصري والشعوب الغربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب

وزيرة الثقافة اليونانية

وزيرة الثقافة اليونانية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد