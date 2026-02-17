فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

يُعد الإفطار على التمر باللبن في رمضان من العادات الغذائية المنتشرة في العديد من الدول العربية، لما يوفره هذا المزيج من طاقة وعناصر غذائية مهمة بعد ساعات الصيام الطويلة.

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

وكشفت موقع Health، إن الجمع بين التمر والحليب قد يمنح الجسم فوائد متعددة عند تناوله باعتدال، ومن اهمها :

- تعويض سريع للطاقة بعد الصيام:

ويحتوي التمر على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، التي تُمتص بسرعة وتساعد في رفع مستوى السكر في الدم تدريجيًا بعد ساعات الصيام.

وعند مزجه مع اللبن، يحصل الجسم على مصدر متوازن من الكربوهيدرات والبروتين، ما يساعد على استعادة النشاط بشكل أسرع.

- دعم صحة الجهاز الهضمي:

يوضح خبراء التغذية أن التمر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال رمضان.

كما يحتوي اللبن على بكتيريا نافعة (بروبيوتيك) قد تدعم توازن البكتيريا في الأمعاء.

- تعويض المعادن والسوائل:

يحتوي التمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتعويض ما يفقده الجسم من أملاح خلال الصيام.

أما اللبن فيمد الجسم بالكالسيوم والبروتين والسوائل، مما يساعد في ترطيب الجسم بعد ساعات الامتناع عن الماء.

- الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في الطعام:

وتناول وجبة خفيفة متوازنة قبل الوجبة الرئيسية قد يساعد على تنظيم الشهية.

ويمنح مزيج التمر باللبن شعورًا أوليًا بالشبع، ما قد يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

- دعم صحة العظام والعضلات:

اللبن مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والعضلات، خاصة في فترات الصيام الطويلة.

الكمية المناسبة عند الإفطار

ينصح خبراء التغذية بالاكتفاء بـ 1 إلى 3 تمرات، وكوب واحد من اللبن أو الحليب مع الانتظار بضع دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية، لتجنب اضطرابات المعدة أو ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

من يجب أن يتناول التمر باللبن بحذر؟

ـ مرضى السكري

ـ من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

ـ مرضى الكلى الذين

ـ يحتاجون إلى تقليل البوتاسيوم

ويُفضل استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.