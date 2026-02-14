خضار غير متوقع يحمى من الكوليسترول والضغط والسرطان

يعد البصل من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وتقوية. المناعة ويدخل في إعداد عدد كبير من الأطعمة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude تشمل الفوائد الصحية الرئيسية المرتبطة بتناول البصل ما يلي:

خفض الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية

يحتوي البصل على الصابونين، وهو مركب عضوي ذو خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) في الدم، وتقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وزيادة إفراز الكوليسترول في البراز؛

وبهذه الطريقة، يمكن أن يساعد البصل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية.



الحفاظ على صحة الأمعاء

الإينولين نوع من الألياف البريبايوتيكية التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة البكتيريا المعوية ووظائف الجهاز الهضمي كما أنه يساعد على منع نمو البكتيريا الضارة التي قد تؤدي إلى الأمراض كما أن الألياف الموجودة في البصل تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وتحفيز الحركات الطبيعية للأمعاء اوالتمعج.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يساعد البصل في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على الأليين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.



تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الكيرسيتين واللوتين والزياكسانثين، على منع الإجهاد التأكسدي وتثبيط نمو الخلايا السرطانية، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تنظيم الجهاز المناعي

وقد يساعد البصل في تنظيم جهاز المناعة لأنه يحتوي على فيتامين سي ومركبات حيوية أخرى تحارب الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهاب في الجسم.



الألياف البريبايوتيكية الموجودة في البصل تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة من خلال الحفاظ على صحة خلايا الدفاع في الجسم.



الوقاية من الشيخوخة المبكرة

البصل غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تحمي الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يحتوي البصل على الألياف، التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات بعد تناول الوجبة، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الكيرسيتين والمركبات الكبريتية الموجودة في البصل لها خصائص مضادة لمرض السكري يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا

يمكن أن تساعد أنواع الشاي والشراب المصنوعة من البصل في تخفيف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وتحتوي مركبات البصل على خصائص مطهرة، كما أنها تعمل كمقشع، مما يقلل الإفرازات، ويزيل البلغم، ويحسن السعال.

