قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خضار غير متوقع يحمى من الكوليسترول والضغط والسرطان

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

 يعد البصل من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وتقوية. المناعة ويدخل في إعداد عدد كبير من الأطعمة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude تشمل الفوائد الصحية الرئيسية المرتبطة بتناول البصل ما يلي:

خفض الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية

يحتوي البصل على الصابونين، وهو مركب عضوي ذو خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL) في الدم، وتقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وزيادة إفراز الكوليسترول في البراز؛

وبهذه الطريقة، يمكن أن يساعد البصل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية.


الحفاظ على صحة الأمعاء

الإينولين نوع من الألياف البريبايوتيكية التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة البكتيريا المعوية ووظائف الجهاز الهضمي كما أنه يساعد على منع نمو البكتيريا الضارة التي قد تؤدي إلى الأمراض كما أن الألياف الموجودة في البصل تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وتحفيز الحركات الطبيعية للأمعاء اوالتمعج.

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يساعد البصل في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على الأليين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.


تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الكيرسيتين واللوتين والزياكسانثين، على منع الإجهاد التأكسدي وتثبيط نمو الخلايا السرطانية، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تنظيم الجهاز المناعي

وقد يساعد البصل في تنظيم جهاز المناعة لأنه يحتوي على فيتامين سي ومركبات حيوية أخرى تحارب الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهاب في الجسم.

طرق سهلة لحفظ البصل


 الألياف البريبايوتيكية الموجودة في البصل تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة من خلال الحفاظ على صحة خلايا الدفاع في الجسم.


الوقاية من الشيخوخة المبكرة

البصل غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تحمي الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يحتوي البصل على الألياف، التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات بعد تناول الوجبة، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الكيرسيتين والمركبات الكبريتية الموجودة في البصل لها خصائص مضادة لمرض السكري يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا

يمكن أن تساعد أنواع الشاي والشراب المصنوعة من البصل في تخفيف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وتحتوي مركبات البصل على خصائص مطهرة، كما أنها تعمل كمقشع، مما يقلل الإفرازات، ويزيل البلغم، ويحسن السعال.
 

البصل فوائد البصل الكوليسترول الضغط الضغط المرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد