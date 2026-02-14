فيورنتينا يهزم كومو 2-1في الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا فوزاً صعبا علي كومو 2/1، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ورفع فيورنتينا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن ليتشي صاحب المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط) والذي سيواجه كالياري بعد غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 41 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف روما الخامس، الذي سيواجه نابولي غدا الأحد، ويوفنتوس صاحب المركز الرابع الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت في قمة كبيرة أمام إنتر ميلان المتصدر.