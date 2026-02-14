قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفجر يُعْرَفُ بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالةً عليه؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بين النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك في سُنَّته، بيانًا واضحًا، فرَّق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: “ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب؟ وما الفرق بينهما؟”؛ بما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ»، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل «حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا»، وقال زهير- أحد رواة الحديث - بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.

الفجر الصادق والفجر الكاذب

وعن ثوبان- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ».

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-، قال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفًا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح] اهـ، ووافقه الحافظ الذهبي.

وبناءً على ذلك: فالفجر الصادق هو الذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وهو الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر، وأما الفجر الكاذب فهو الذي يكون كهيئة المخروط المقلوب، وتعقبه ظلمة.