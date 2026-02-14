وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، على جوال بأحد الأماكن جنوب المدينه وبتفتيشه تبين احتوائه على عدد من الأجـنة «صغار»، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتجرى الاجهزة الامنية جهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.

