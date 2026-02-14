إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

قررت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقة مضوغاتها إلى مفتى الجمهورية.

حيث تعود القضية لأشهر ماضية بعد العثور على جثة مسنة داخل شيكارة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان. البلاغ وبالفحص والتحرى تبين أن المتهم هو ابن شقيقتها ويدعى قنديل. م م 45,عاما حيث قام بالتخلص من خالته ماجدة محمد سالم 66عاما ووضعها فى شيكارة وألقى بها خارج المنزل وسرق مبلغ مالى ومصوغاتها الذهبية

وبمواجهته أنكر. فى. البدايه. ثم اعترف بالواقعة وأنه كان يمر بصائقة مالية وارتكب جريمته وتخلص منها وتحرر محضر بالواقعة

