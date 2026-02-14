أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية

علق الإعلامي أحمد موسى، على قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على رأس وفد مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب حضر فعاليات المنتدى الأفريقي رفيع المستوى للقطاع الخاص في مقر الاتحاد الأفريقي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن عددا كبيرا من قادة القارة الأفارقة حضروا فعاليات الإفطار رفيع المستوى لعدد من رؤساء الدول الأفريقية على هامش الدور العادية لجمعية الاتحاد الأفريقي.

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن النائب محمد أبو العينين أجرى العديد من اللقاءات التليفزيونية مع وسائل الإعلام، وشارك في العديد من الجلسات على هامش فعاليات القمة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن بعض القادة الأفارقة أشادوا بكلمة أبو العينين خلالها ورؤيته التنموية.

ولفت أحمد موسى إلى أن النائب محمد أبو العينين عقد لقاء ثنائيا مع الدكتور بدر عبد العاطي على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.