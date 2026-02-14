بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.. أحمد موسى: صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة بداية من الغد

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت أنه سيتم صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة بداية من الغد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة تتجاوز 4 مليارات جنيه ويبدأ المستفيدين في صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزيرة التضامن الاجتماعي اكدت ان 17 مليون مواطن يستفيد من الدعم النقدي لتكافل وكرامة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"الرئيس السيسي يهتم بمشروعات الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطن ".