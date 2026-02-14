برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن

أكد النائب إسماعيل موسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرف مرتبات الموظفين قبل حلول شهر رمضان؛ تمثل خطوة عملية ومباشرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.

وشدد على أن كل توجيه من هذه التوجيهات، يحمل أهمية كبيرة، ويخدم الهدف الأسمى للدولة في وضع المواطن في صدارة الأولويات الوطنية.

وأوضح موسي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً قبل بداية شهر رمضان؛ يعد خطوة حيوية لضمان دعم الأسر الأكثر احتياجًا في توقيت حساس، مشيرًا إلى أن هذا الدعم النقدي المباشر سيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي قبل حلول الشهر الكريم؛ يعكس اهتمام القيادة بضمان استقرار حياة ملايين الأسر، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤمِّن احتياجاتهم الأساسية في وقتها المناسب.

وأضاف النائب إسماعيل موسي، أن أهمية هذه التوجيهات، تكمن في الجمع بين بُعدي الحماية الاجتماعية والمالية؛ بما يعكس فلسفة الدولة في التعامل مع المواطنين بشكل متكامل، معتبرًا أن الإجراءات الرئاسية تظهر إدراك القيادة لحجم المسؤولية تجاه الشعب، وحرصها على ترجمة السياسات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.