قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟

تويوتا إنوفا 2026
تويوتا إنوفا 2026
صبري طلبه

تُعد تويوتا إنوفا من أبرز الطرازات العائلية التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، والتي تجمع بين الطابع الرياضي، إلى جانب المفهوم العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء ومحرك تويوتا إنوفا 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي،  وتبلغ قوة النسخة غير الهجينة 172 حصاناً، بينما تصل القوة الإجمالية في الفئات الهجينة إلى 184 حصاناً بفضل دعم المحرك الكهربائي.

 تويوتا إنوفا 2026

ويولد محرك البنزين عزماً يبلغ 188 نيوتن متر، فيما يضيف المحرك الكهربائي في الفئة الهجينة 206 نيوتن متر، وتصل كفاءة استهلاك الوقود في النسخ الهجينة إلى 24.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 52 لتراً.

الأبعاد الخارجية والتصميم 

تأتي تويوتا إنوفا 2026 بطول 4,760 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,795 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,850 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,535 و1,630 كجم بحسب الفئة، وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات ألمنيوم بقياس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل والطي.

المقصورة والتجهيزات 

يأتي مقود الحركة مكسواً بالجلد ويدعم وظائف متعددة للتحكم في أنظمة السيارة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتضم المقصورة شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، كما تعرض شاشة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وتتوفر منافذ USB للركاب في الخلف، بالإضافة إلى فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث.

 تويوتا إنوفا 2026

توفر إنوفا 2026 مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، إلى جانب نظام التحكم في الجر.

كما تتضمن مثبت سرعة، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، كاميرا للرؤية الخلفية، وفي الفئة الأعلى تجهيزاً، تتوفر 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية.

أسعار تويوتا إنوفا 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا إنوفا 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 123,165 ريالاً سعودياً، وتصل إلى 144,900 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزاً.

إنوفا تويوتا تويوتا إنوفا سعر تويوتا إنوفا أسعار تويوتا إنوفا أسعار تويوتا إنوفا 2026 سعر تويوتا إنوفا في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد