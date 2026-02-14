مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟

تُعد تويوتا إنوفا من أبرز الطرازات العائلية التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، والتي تجمع بين الطابع الرياضي، إلى جانب المفهوم العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء ومحرك تويوتا إنوفا 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي، وتبلغ قوة النسخة غير الهجينة 172 حصاناً، بينما تصل القوة الإجمالية في الفئات الهجينة إلى 184 حصاناً بفضل دعم المحرك الكهربائي.

تويوتا إنوفا 2026

ويولد محرك البنزين عزماً يبلغ 188 نيوتن متر، فيما يضيف المحرك الكهربائي في الفئة الهجينة 206 نيوتن متر، وتصل كفاءة استهلاك الوقود في النسخ الهجينة إلى 24.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 52 لتراً.

الأبعاد الخارجية والتصميم

تأتي تويوتا إنوفا 2026 بطول 4,760 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,795 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,850 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,535 و1,630 كجم بحسب الفئة، وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات ألمنيوم بقياس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل والطي.

المقصورة والتجهيزات

يأتي مقود الحركة مكسواً بالجلد ويدعم وظائف متعددة للتحكم في أنظمة السيارة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتضم المقصورة شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، كما تعرض شاشة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وتتوفر منافذ USB للركاب في الخلف، بالإضافة إلى فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث.

تويوتا إنوفا 2026

توفر إنوفا 2026 مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، إلى جانب نظام التحكم في الجر.

كما تتضمن مثبت سرعة، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، كاميرا للرؤية الخلفية، وفي الفئة الأعلى تجهيزاً، تتوفر 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية.

أسعار تويوتا إنوفا 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا إنوفا 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 123,165 ريالاً سعودياً، وتصل إلى 144,900 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزاً.