سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
في عيد الحب.. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ ابنتها

باسنتي ناجي

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد الحب عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، ونشرت صورة رفقة إبنتها مرتدين ملابس حمراء تزامنا مع الإحتفال.

ووجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة مليئة بالمشاعر، معلقةً: وبين الماضي والحاضر ستبقى جودي الحب الأبدي.. Happy Valentine❤️ Joudy Joudy".

وتصدّرت الفنانة دنيا عبد العزيز حديث متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت رسالة غامضة عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ما فتح باب التساؤلات والتكهنات حول مضمونها.

ونشرت دنيا عبد العزيز، صورة عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستجرام": "«الحياة ليست مثل أمك تغضب منك ثم تناديك على العشاء.. الحياة قاسية ستتركك تموت جوعًا»، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين للتساؤل عن المقصود بمقولتها.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز هو مسلسل «المداح 4»، بمشاركة كل من: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، ودياب، وحمزة العيلي، وصفاء جلال، وهلا السعيد، محمود عامر، مي سليم، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

