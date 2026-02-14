قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
أخبار البلد

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص العمل الخالية، التي أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بفروعه المختلفة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع LinkedIn، في إطار خطة البنك لدعم الكوادر الشابة وإتاحة فرص عمل متميزة للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الوظائف المعلنة فرصة العمل بوظيفة أخصائي دعم إنتاج تقنية المعلومات، حيث أوضح البنك تفاصيل المسؤوليات الوظيفية والشروط المطلوبة وآلية التقديم للراغبين في الالتحاق بالوظائف خلال عام 2026.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2026

تشمل مهام أخصائي دعم إنتاج تقنية المعلومات المشاركة في برامج التدريب التقني والحصول على الشهادات المعتمدة، ودعم العمليات اليومية لتقنية المعلومات وأنشطة المشروعات، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الأنظمة وتكوينها واختبارها.

كما تتضمن المسؤوليات تقديم الدعم التقني من المستوى الأول والثاني، والعمل بشكل مباشر مع كبار المهندسين في مجالات البنية التحتية والتطبيقات والأمن السيبراني، مع توثيق الإجراءات والتكوينات وإعداد مقالات المعرفة.

ويشترط الالتزام بسياسات حوكمة تقنية المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، مع السعي المستمر إلى تطوير المهارات والمعرفة التقنية، إضافة إلى القدرة على تتبع المهام والحوادث باستخدام أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITSM، والتعاون الفعال مع فرق العمل وأصحاب المصلحة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

حدد البنك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذي صلة، دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

كما يشترط الإلمام بأنظمة التشغيل ويندوز ولينكس، وفهم أساسيات الشبكات، والمعرفة بقواعد البيانات أو أساسيات البرمجة النصية، إلى جانب الإلمام بمبادئ الأمن السيبراني.

وتشمل المتطلبات أيضا امتلاك مهارات تحليلية قوية والقدرة على حل المشكلات، وإتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وورد باوربوينت أوتلوك، والمعرفة بأدوات إدارة التذاكر والمشروعات مثل نظام جيرا، فضلا عن مهارات التوثيق وإعداد التقارير، ويفضل وجود خبرة في التدريب الداخلي أو المشروعات الأكاديمية.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026

أوضح البنك أن التقديم يتم من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية عبر الإعلان المنشور، وفقا للشروط والمعايير المحددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك مصر لتطوير منظومة العمل التقني وتعزيز قدراته الرقمية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في القطاع المصرفي ويدعم استقطاب الكفاءات الشابة القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

الدعاء

دار الإفتاء تكشف عن فضل الدعاء بعد الانتهاء من العبادات

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

