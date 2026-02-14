وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص العمل الخالية، التي أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بفروعه المختلفة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع LinkedIn، في إطار خطة البنك لدعم الكوادر الشابة وإتاحة فرص عمل متميزة للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الوظائف المعلنة فرصة العمل بوظيفة أخصائي دعم إنتاج تقنية المعلومات، حيث أوضح البنك تفاصيل المسؤوليات الوظيفية والشروط المطلوبة وآلية التقديم للراغبين في الالتحاق بالوظائف خلال عام 2026.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2026

تشمل مهام أخصائي دعم إنتاج تقنية المعلومات المشاركة في برامج التدريب التقني والحصول على الشهادات المعتمدة، ودعم العمليات اليومية لتقنية المعلومات وأنشطة المشروعات، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الأنظمة وتكوينها واختبارها.

كما تتضمن المسؤوليات تقديم الدعم التقني من المستوى الأول والثاني، والعمل بشكل مباشر مع كبار المهندسين في مجالات البنية التحتية والتطبيقات والأمن السيبراني، مع توثيق الإجراءات والتكوينات وإعداد مقالات المعرفة.

ويشترط الالتزام بسياسات حوكمة تقنية المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، مع السعي المستمر إلى تطوير المهارات والمعرفة التقنية، إضافة إلى القدرة على تتبع المهام والحوادث باستخدام أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITSM، والتعاون الفعال مع فرق العمل وأصحاب المصلحة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

حدد البنك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذي صلة، دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

كما يشترط الإلمام بأنظمة التشغيل ويندوز ولينكس، وفهم أساسيات الشبكات، والمعرفة بقواعد البيانات أو أساسيات البرمجة النصية، إلى جانب الإلمام بمبادئ الأمن السيبراني.

وتشمل المتطلبات أيضا امتلاك مهارات تحليلية قوية والقدرة على حل المشكلات، وإتقان استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وورد باوربوينت أوتلوك، والمعرفة بأدوات إدارة التذاكر والمشروعات مثل نظام جيرا، فضلا عن مهارات التوثيق وإعداد التقارير، ويفضل وجود خبرة في التدريب الداخلي أو المشروعات الأكاديمية.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026

أوضح البنك أن التقديم يتم من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية عبر الإعلان المنشور، وفقا للشروط والمعايير المحددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك مصر لتطوير منظومة العمل التقني وتعزيز قدراته الرقمية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في القطاع المصرفي ويدعم استقطاب الكفاءات الشابة القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.