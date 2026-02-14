موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت تدريباته استعداداً لمباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى، حيث يتأهب الاستاد الدولي وسط حشد جماهيري كبير، لاستقبال مباراة الأهلي والجيش الملكي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بموسم 2025-2026.

غموض موقف إمام عاشور من المشاركة

يخوض الأهلي، مران اليوم الذى من المتوقع أن يشهد تنفيذ بعض الجمل الخططية التي ينوي الدنماركي ييس توروب المدير الفني تنفيذها في مواجهة الغد المرتقبة، كما يستقر الجهاز الفني على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

وسيشهد اللقاء بعض التغييرات بسبب غياب أكثر من لاعب، أبرزهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه للإصابة، فيما يعود لصفوف المارد الأحمر إمام عاشور نجم خط الوسط بعد انتهاء العقوبة التأديبية.

ويسود الغموض موقف إمام عاشور، مسمار خط وسط الفريق من المشاركة أمام الجيش الملكى بالرغم من عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث يتوقع البعض عدم الاستعانة باللاعب فى المباراة، نظراً لغضب توروب من الموقف الذى حدث ومخالفته للتعليمات بدون مبرر، ويفضل تأجيل مشاركته حتى يدرك تماماً الخطأ الذى ارتكبه فى حق النادى والفريق.

بينما يرى فريق آخر أن تواجد اللاعب فى التشكيل مهم جداً نظراً لأهمية المباراة وإمكانات اللاعب العالية، وبين مؤيد ومعارض لفكرة مشاركة عاشور سيتحدد اليوم الموقف النهائى بعد انتهاء المران الختامى.

مروان عثمان يقود هجوم الأهلي

اطمأن الجهاز الفنى للفريق على جاهزية، مروان عثمان، من المشاركة فى المباراة بعدما تم استبعاده من المشاركة أمام الإسماعيلى خوفاً من تعرضه للإجهاد ليكون جاهزاً لمباراة الغد.

وظهر اللاعب بشكل قوى فى الفترة الماضية من حيث التحركات وتنفيذ التعليمات، وبدأ يحظى بثقة المدير الفنى الذى يحرص على تحفيزه باستمرار ليساهم مع باقى زملائه فى تحقيق الانتصارات خلال المباريات الرسمية للفريق.

موعد مباراة الأهلى أمام الجيش الملكى المغربى والقناة الناقلة

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في تمام السادسة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، السادبعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي على قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث استقرت إدارة قنوات بي إن سبورت على معلق المباراة، على أن يكون خليل البلوشي عبر قناة بي إن سبورت 2.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي

استقر المدرب الدنماركي ييس توروب على إعادة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي إلى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا بعد أن جلس شوبير على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد حيث شارك محمد الشناوي في تلك المباراة مما يعكس التنافس القوي بين الحارسين على مركز حراسة المرمى. 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني – كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان - بن شرقي - طاهر محمد طاهر 

خط الهجوم: مروان عثمان.

