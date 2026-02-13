خليل البلوشي يعلق على مواجهة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي إلى المعلق العماني خليل البلوشي، وذلك عبر قناة beIN Sports 2.

وتقام المواجهة المرتقبة بعد غد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين بطل مصر وأحد أبرز أندية المغرب.

ويخوض الأهلي المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري، مستندًا إلى خبراته الطويلة في البطولة، بينما يسعى الجيش الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة في ظل أهمية المواجهة وقيمتها الفنية، خاصة مع تعيين خليل البلوشي، أحد أبرز الأصوات العربية في التعليق الرياضي، لإدارة الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس.

موعد مران الأهلي الختامي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي غدًا السبت؛ استعدادًا ‏لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق مران الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا ‏للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

وتقام مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي يوم الأحد القادم في الجولة السادسة ‏والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات البطولة‎.‎

موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي

ويواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمام شبيبة القبائل في آخر مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا.