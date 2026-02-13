قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
محمد إبراهيم

عاد إلى مصر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة ليبيا ، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف 
وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وشارك الفريق أحمد خليفة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء والذى تناول سبل إرساء علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين الدول المشاركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى وحماية المصالح المشتركة ومواجهة الهجرة الغير نظامية 
ومكافحة الإرهاب فى إطار مبادئ القانون الدولىي واحترام سيادة الدول على أراضيها.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم آفاق التعاون العسكري بحضور وفد من كلا البلدين.

ومن جانبه أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالمشاركة المصرية فى المؤتمر والدور المحوري الذى تقوم به جمهورية مصر العربية لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بالفريق أحمد خليفة، وقد أشادا بعمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المسلحة المصرية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الروابط التاريخية التى تجمع البلدين ، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق فى الرؤى بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

حضر الفعاليات عدداً من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

رئيس الأركان القوات المسلحة ليبيا الجيش الليبي خليفة حفتر صدام حفتر المؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

