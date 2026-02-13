موعد انكسار موجة الأتربة والرياح العاصفة بمصر

تتغير حالة الطقس بشكل مفاجئ اليوم الجمعة في مصر، مع دخول موجة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها نشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة والرمال، ما يسبب تدهورًا كبيرًا في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحسن تدريجي متوقع

ويأتي هذا التغير قبل أيام من تحسن تدريجي متوقع بداية من السبت، لكن الأرصاد تؤكد أن تأثيرات الرياح ستستمر لفترة قصيرة مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الجو.

حالة من التباين بين الطقس

كما تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يخلق حالة من التباين بين الطقس الحار نسبيًا والرياح المثيرة للأتربة؛ وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل الحالة الجوية وأماكن تركزها.

انخفاض حاد في مستوى الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي تضرب البلاد اليوم الجمعة، مؤكدة أن السمة الغالبة على الطقس ستكون الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مع انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تزيد في الهبات القوية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد نشاطًا قويًا للرياح الجنوبية القادمة من مناطق صحراوية، تتراوح سرعاتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تزيد في الهبات القوية، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق.

المعدلات الطبيعية لهذا الوقت

وفيما يخص درجات الحرارة، أكدت عضو الأرصاد أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا يفوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 8 درجات مئوية، متوقعة أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

فرص لسقوط أمطار

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق مثل مطروح والإسكندرية، بينما تظل فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة ولا تتجاوز 20%.

موعد تحسن الطقس

أما عن موعد تحسن الطقس، فقد أوضحت الدكتورة منار غانم أن غدًا السبت سيشهد بداية تحسن ملحوظ وانخفاضًا في سرعات الرياح، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الجو.

درجات الحرارة المرتفعة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، حيث قد تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية.