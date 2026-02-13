قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب المصري: مباراة زيسكو حاسمة للصعود لدور الثمانية بالكونفدرالية
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد انكسار موجة الأتربة والرياح العاصفة بمصر

الطقس
الطقس
محمد البدوي

تتغير حالة الطقس بشكل مفاجئ اليوم الجمعة في مصر، مع دخول موجة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها نشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة والرمال، ما يسبب تدهورًا كبيرًا في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحسن تدريجي متوقع

ويأتي هذا التغير قبل أيام من تحسن تدريجي متوقع بداية من السبت، لكن الأرصاد تؤكد أن تأثيرات الرياح ستستمر لفترة قصيرة مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الجو. 

حالة من التباين بين الطقس

كما تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يخلق حالة من التباين بين الطقس الحار نسبيًا والرياح المثيرة للأتربة؛ وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل الحالة الجوية وأماكن تركزها.

انخفاض حاد في مستوى الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي تضرب البلاد اليوم الجمعة، مؤكدة أن السمة الغالبة على الطقس ستكون الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مع انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تزيد في الهبات القوية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد نشاطًا قويًا للرياح الجنوبية القادمة من مناطق صحراوية، تتراوح سرعاتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تزيد في الهبات القوية، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق.

المعدلات الطبيعية لهذا الوقت

وفيما يخص درجات الحرارة، أكدت عضو الأرصاد أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا يفوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 8 درجات مئوية، متوقعة أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية. 

فرص لسقوط أمطار

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق مثل مطروح والإسكندرية، بينما تظل فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة ولا تتجاوز 20%.

 موعد تحسن الطقس

أما عن موعد تحسن الطقس، فقد أوضحت الدكتورة منار غانم أن غدًا السبت سيشهد بداية تحسن ملحوظ وانخفاضًا في سرعات الرياح، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الجو. 

درجات الحرارة المرتفعة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المرتفعة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، حيث قد تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة تحسن الطقس موعد تحسن الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة

بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد