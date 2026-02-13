قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه
وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

برعاية صندوق التنمية الثقافية.. ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت غدا

صندوق
صندوق
أحمد عبد القوى

تختتم غدًا فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، أحد أبرز الفعاليات الفنية التي تُقام تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، والذي يُعد من أهم الجهات الداعمة للحركة الثقافية والفنية في مصر. 

ويأتي هذا الحدث ليؤكد استمرار الاهتمام الرسمي بفنون النحت، خاصة المرتبطة بالجرانيت الأسواني الذي يمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الحضارية المصرية منذ آلاف السنين.

ويُعد صندوق التنمية الثقافية ركيزة أساسية في دعم الإبداع، حيث تأسس عام 1989 بقرار جمهوري بهدف تنمية العمل الثقافي ورعاية المواهب في مختلف مجالات الفنون.

 ومنذ إنشائه، عمل الصندوق على إنشاء مراكز للإبداع الثقافي في القاهرة والمحافظات، وتنظيم مهرجانات وملتقيات فنية، ودعم الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والحرف التراثية، إلى جانب الحفاظ على المباني التراثية وإعادة توظيفها كمراكز إشعاع ثقافي.

ويجسد سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت فلسفة الصندوق في الربط بين الماضي والحاضر، حيث يتحول الحجر الصلد إلى أعمال فنية معاصرة تعبر عن رؤى مختلفة لفنانين من مصر ومختلف دول العالم. 

ولا يقتصر دور السمبوزيوم على إنتاج أعمال فنية فقط، بل يسهم أيضًا في تنشيط السياحة الثقافية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للفنون في المنطقة.

ومع ختام فعاليات هذه الدورة، تتجدد الرسالة التي يحملها صندوق التنمية الثقافية، وهي أن الثقافة ليست نشاطًا هامشيًا، بل قوة ناعمة حقيقية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الوعي وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.

صندوق ثقافة مصر

