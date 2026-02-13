قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
حوادث

عايزين نجيب حشيش حلو.. رسائل تفضح المتهمين في عصابة المخدرات والذهب بالمقطم

رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن رسائل صوتية بين المتهمين في واقعة سقوط 6 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة وكمية من الذهب في المقطم.

وأوضحت الرسائل، الواردة بين المتهمين الأول والثاني: "عايزين نجيب حشيش حلو"، ليرد الآخر بأيموشن أغضبني".

كما جاء نص الرسالة : إيه یا حودة عامل ايه مشيت ومقعدتش معاك أنا عرفت انك جاي آخر الأسبوع ياريت تجبلنا حاجة حلوة معاك اصل البلد هنا بايظة، ليرد الآخر: الحمد الله تمام والله خلاص ماشي ان شاء الله اجيبلك حاجة حلوة، من اللي انت عايزه.

وأوضحت الرسائل الصوتية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني أرسل رسالة من هاتفه المحمول محل الفحص ورد بها: مديني 49 كيس وفيهم 4 أكياس فاضيين، اتصلت بيك وانت مردتش عليا.

وأشارت الرسائل، الى أن المتهم الأول وجه حديثه للمتهم الثاني قائلًا: "ينفع كده، كل مره رجالتك تديني على عيني، ليرد الطرف الآخر، لا محدش يقدر.

وكشفت التحقيقات، أن الحرز الأول من المضبوط مع عصابة المخدرات في المقطم، عبارة عن أكياس وكمية من الاستروكس المخدر جاف بني اللون داخل الحشيش تشبه مخدر البودر منها مادة صفراء اللون والأشكال مختلفة الاحجام، وضبط بحوزة المتهمين مليون جنيه، وحقيبة جلدية كبيرة الحجم وخرطوش عيار ۱۲ مم ناري وبندقية.

وتم ضبط حرز آخر عبارة عن سلاح وعدد 9 غوایش ذهبية ومظروف أبيض اللون وخواتم وعدد 2 دلاية و2 انسيال  و 3 سلاسل بدلايات و2  أسورة - و5 هواتف محمولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش المتهمين الأولى والثاني وبالتوجه إليهم حيث أيقن تواجدهم ضبطهم والثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر وبتفتيشهم والسيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید وسلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرة ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وعقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية والوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم والسيارات للترويج.

وأضاف أنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث أيقنوا تواجد المتهمين الرابع والخامس والسادس وبضبطهم والسيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم والسيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر وعقد وحدة سكنية و هواتف محمولة وبمواجهتهم عزوا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلتهم والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار وعزوا قصد الرابع والخامس من احراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر للدفاع.

وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

النيابة العامة المقطم حيازتهم مواد مخدرة الذهب اخبار الحوادث المواد المخدرة

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

