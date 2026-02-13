عايزين نجيب حشيش حلو.. رسائل تفضح المتهمين في عصابة المخدرات والذهب بالمقطم

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن رسائل صوتية بين المتهمين في واقعة سقوط 6 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة وكمية من الذهب في المقطم.

وأوضحت الرسائل، الواردة بين المتهمين الأول والثاني: "عايزين نجيب حشيش حلو"، ليرد الآخر بأيموشن أغضبني".

كما جاء نص الرسالة : إيه یا حودة عامل ايه مشيت ومقعدتش معاك أنا عرفت انك جاي آخر الأسبوع ياريت تجبلنا حاجة حلوة معاك اصل البلد هنا بايظة، ليرد الآخر: الحمد الله تمام والله خلاص ماشي ان شاء الله اجيبلك حاجة حلوة، من اللي انت عايزه.

وأوضحت الرسائل الصوتية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني أرسل رسالة من هاتفه المحمول محل الفحص ورد بها: مديني 49 كيس وفيهم 4 أكياس فاضيين، اتصلت بيك وانت مردتش عليا.

وأشارت الرسائل، الى أن المتهم الأول وجه حديثه للمتهم الثاني قائلًا: "ينفع كده، كل مره رجالتك تديني على عيني، ليرد الطرف الآخر، لا محدش يقدر.

وكشفت التحقيقات، أن الحرز الأول من المضبوط مع عصابة المخدرات في المقطم، عبارة عن أكياس وكمية من الاستروكس المخدر جاف بني اللون داخل الحشيش تشبه مخدر البودر منها مادة صفراء اللون والأشكال مختلفة الاحجام، وضبط بحوزة المتهمين مليون جنيه، وحقيبة جلدية كبيرة الحجم وخرطوش عيار ۱۲ مم ناري وبندقية.

وتم ضبط حرز آخر عبارة عن سلاح وعدد 9 غوایش ذهبية ومظروف أبيض اللون وخواتم وعدد 2 دلاية و2 انسيال و 3 سلاسل بدلايات و2 أسورة - و5 هواتف محمولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش المتهمين الأولى والثاني وبالتوجه إليهم حيث أيقن تواجدهم ضبطهم والثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر وبتفتيشهم والسيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید وسلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرة ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وعقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية والوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم والسيارات للترويج.

وأضاف أنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث أيقنوا تواجد المتهمين الرابع والخامس والسادس وبضبطهم والسيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم والسيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر وعقد وحدة سكنية و هواتف محمولة وبمواجهتهم عزوا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلتهم والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار وعزوا قصد الرابع والخامس من احراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر للدفاع.

وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.