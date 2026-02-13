والدة ضحية بدلة الرقص: قلبي محروق على ابني.. اتلموا عليه وبهدلوه قدام الكاميرات

قالت والدة إسلام، الشاب المجني عليه في واقعة «بدلة الرقص» بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها: "قلبي محروق على ابني.. ابني ما عملش حاجة، والناس كلها لازم تعرف الحقائق".

وأوضحت الأم في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "اتلموا عليه وبهدلوه قدام الكاميرات… دلوقتي الداخلية قبضت على كل المتورطين وتم تقديمهم للنيابة العامة، والتحقيقات مستمرة معهم".

وعن حالة ابنها، قالت: " حاولت أشوفه وما سمحوليش… بس أنا عارفة إن القانون هيجيب له حقه".

وأشارت الأم إلى أن الواقعة بدأت بعد خلاف عادي يتعلق بخطبة ابنتها السابقة، لكنها تحولت إلى إهانة عامة وتعذيب معنوي لابنها أمام المجتمع، قائلة: "بدل ما ياخدوا بنتهم… أخذوا ابني وعملوا فيه اللي شفناه، وقلبي مش قادر يتحمل ده… لكن أنا متأكدة إن الحق مش هيضيع".

وختمت الأم رسالتها: "أنا عايزة حق ابني.. وإن شاء الله حقه هيرجعله… في مصر مفيش حق بيضيع".