مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مواقفه تستند دائمًا إلى قول الحقيقة دون اعتبار لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، مشددًا على أن إبداء الرأي بوضوح؛ يمثل التزامًا وطنيًا لا يخضع للحسابات الشخصية.

مفهوم المعارضة الوطنية البناءة

وأوضح بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يدعم بقوة مفهوم المعارضة الوطنية البناءة التي تهدف إلى الإصلاح وتقديم البدائل، رافضًا في الوقت ذاته ما وصفه بالمعارضة الهدامة التي تسعى إلى التشكيك دون طرح حلول.

ولفت إلى أن التشكيل الوزاري الأخير جاء بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن المجلس لم تتح له فرصة كافية لمناقشته بشكل موسع قبل طرحه للتصويت.

الإجراءات الدستورية المنظمة

وأضاف أن التعديل الوزاري تم التصويت عليه وفقًا لما ينص عليه الدستور، بنظام الموافقة أو الرفض «نعم أو لا»، مؤكدًا احترامه الكامل للإجراءات الدستورية المنظمة لعمل المجلس.

وفي سياق آخر، أعلن أنه سيتم مناقشة موقف سيارات ذوي الهمم، قائلا: «شوفولنا حل بشأن سيارات ذوي الهمم.. نكسَّرها ونرميها ولا إيه؟.. قولولنا قراراتكم.. واحد بيدفع كل يوم جمارك وصلت لثمن السيارة.. حكومة د. مدبولي ساكتة ليه في هذا الموضوع.. وكأن الإعلام مطلوب يتكلم وبس.. أتمنى ومنتظر مبررات الحكومة في هذا الموضوع».