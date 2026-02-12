مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه وافتكروا كلامي”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كل من يحاول يوصل الناس لليأس ويحبطهم ويعمل نفسه بطل في زمن نواجه فيه تحديات لن يكون أهلا لهذا الوطن، اختلف مع أي نظام لكن متختلفش على البلد".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الوقوف ضد الوطن يعد عداءً، وأن الحياد في مواجهة هذه المخاطر خيانة، وأن دعم الدولة ومؤسساتها فرض عين على كل مصري، خاصة في ظل وجود "حزام من نار" يحيط بمصر.