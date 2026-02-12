القبض على المتهمين بالتعدى على محل ملابس بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على محل ملابس وغلقه بالقوة بالفيوم.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يناير الماضى تبلغ لمركز شرطة طامية من محامى وكيلاً عن (مالك محل ملابس – كائن بدائرة المركز) بتضرره من (4 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) لقيامهم بالتوجه للمحل الظاهر بمقطع الفيديو "مملوك لموكله" وتعدوا على أحد العاملين بالمحل بالسب وإلقاء أدوات عرض الملابس أرضاً وغلق المحل ، بسبب خلافات سابقة بين مالك المحل ووالدة إثنين من المتهمين حول محل مستأجر.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





