خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش، وتتيح شهادات الادخار عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة، حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصري، وتتجه أنظار العملاء نحو شهادات الادخار باعتبارها من أبرز الأوعية الادخارية الآمنة التي توفر عائدًا تنافسيًا وتساعد على الحفاظ على قيمة المدخرات.

خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19%، و 20% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر

تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية، طرح باقة متنوعة من الشهادات بدوريات صرف وعوائد مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء، حيث يأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تقدم خيارات ادخارية بعوائد تصل إلى 22%، وبحد أدنى يبدأ من 500 جنيه في بعض الأوعية، ما يمنح العملاء مرونة في اختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية وخططهم المستقبلية.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير

يطرح بنك مصر شهادة يوماتي لمدة 3 سنوات، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتميز الشهادة بعائد متغير يُصرف يوميًا، مرتبط بسعر الكوريدور (الإيداع)، ويبلغ حاليًا نحو 20% سنويًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في عائد دوري سريع مع الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تعد شهادة “ابن مصر” من أبرز الشهادات المطروحة حاليًا، ومدتها 3 سنوات، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية صرف العائد شهريًا أو سنويًا، ويصل العائد السنوي إلى 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.

أما حال صرف العائد شهريًا، فيبلغ 20.50% خلال السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما تتيح إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادة “القمة” بعائد ثابت 16%

يوفر بنك مصر أيضًا شهادة “القمة” لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا يُصرف شهريًا. ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد الجزئي أو الكلي بعد 6 أشهر، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

تأتي هذه الشهادة بعائد ثابت طوال مدة 5 سنوات، مع خيار صرف العائد شهريًا أو سنويًا. ويبلغ سعر العائد 12.25% شهريًا، و12.50% سنويًا.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1200 جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه للعائد السنوي، مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة الادخار لمدة 7 سنوات

يطرح البنك شهادة ادخار لمدة 7 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 12.75% سنويًا يصرف شهريًا. ويبلغ الحد الأدنى للشراء 750 جنيهًا ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر.

أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي

يطرح البنك الأهلى المصرى العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصرى ذات معدلات عائد مرتفعة.

شهادة الادخار الخماسية

يصدر البنك الأهلى المصري، شهادة الادخار الخماسية، التى تبلغ مدتها 5 سنوات بعائد 14.25% وتصرف الفائدة شهريا.

ويبدأ الاكتتاب فى شهادة الادخار الخماسية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدأ استحقاق شهادة 27% و 23.5% خلال الشهر الجارى ولمدة 4 أشهر، حيث يبحث المواطن عن أعلى عائد للشهادات فى الوقت الحالى.

الشهادة الادخارية ثابتة العائد

يطرح البنك الأهلى المصرى، الشهادة الادخارية لمدة سنة، والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد، ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

الشهادة البلاتينية بعائد 21% شهريا

- ⁠يبلغ سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصرى، ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات 16%.

- سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري هو 21% و15.25% و12% وذات العائد السنوي هو 22% و17.5% و13%.