إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
تكنولوجيا وسيارات

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1
تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1
لمياء الياسين

أعلنت شركة جوجل مؤخرا عن بدء طرح تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1 للأجهزة المؤهلة وذلك من سلسلة Pixel، وفي الوقت ذاته أكدت الشركة اقتراب إطلاق أول نسخة تجريبية من Android 17.

وكشفت جوجل عبر منشور على Reddit أن تحديث Android 17 Beta 1 سيصل قريبًا إلى المستخدمين، ليحمل العديد من إصلاحات للأخطاء إلى جانب تحسينات في الأداء واستقرار النظام.

وسيحصل المستخدمون المسجلون حاليًا في برنامج Android Beta على التحديث تلقائيًا فور بدء طرحه ووفقًا لتقرير سابق، يحمل Android 17 الاسم الرمزي الداخلي Cinnamon Bun.

فقدان البيانات

أما عن المستخدمون الذين لا يرغبون في تثبيت النسخة التجريبية، فعليهم القيام بالخروج من البرنامج في الوقت الحالي ولتفادي فقدان البيانات، يجب عليهم تجاهل التحديث الذي يحمل اسم Downgrade والانتظار حتى صدور النسخة المستقرة من Android 16 QPR3.
في السياق نفسه تم إلغاء طرح الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 17، في الوقت الحالي وذلك في تحديث أُرسل إلى موقع Android Police، ذكرت جوجل أنه على الرغم من أنها كانت تنوي في البداية بدء إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام Android 17 ، إلا أن تغييرات في اللحظات الأخيرة قد أجبرت عملاق التكنولوجيا على تأجيل التحديث. 

الأصدار التجريبي الأول 

قال متحدث باسم جوجل “سيصدر الإصدار التجريبي الأول من Android قريبًا، ووفقاً لشركة التكنولوجيا العملاقة، فإن نهج "التشغيل الدائم" يضمن تقليل الانتظار للميزات الجديدة و سيتم طرح الميزات وواجهات برمجة التطبيقات في  بمجرد اجتيازها للاختبارات الداخلية، بدلاً من انتظار الإصدار الربع سنوي و بحلول الوقت الذي تصل فيه ميزة جديدة إلى مرحلة الإصدار التجريبي، تكون قد تم اختبارها بشكل صحيح بالفعل، مما ينتج عنه تجربة  أكثر دقة مع ميزات أقرب إلى أن تكون نهائية.

النسخة المستقرة من نظام أندرويد 17

بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تجربة شبه مستقرة، كشفت جوجل أنها تهدف إلى تحقيق استقرار تحديث أندرويد 16 في وقت ما من شهر مارس 2026، مع إصدار النسخة المستقرة النهائية بعد ذلك بوقت قصير.

يأتي الإصدار التجريبي الجديد بتحسينات في الأداء من الداخل، وتحسينات احترافية للوسائط والكاميرا مع جلسات كاميرا ديناميكية، ودعم ترميز الفيديو متعدد الاستخدامات (H.266)، وحتى عنصر تحكم في إدارة مستوى الصوت لتوحيد مستويات الصوت عبر النظام.

نظام أندرويد 17 الإصدار التجريبي أندرويد 16 برمجة التطبيقات تحديث أندرويد 16 شركة جوجل طرح تحديث Android 16 QPR3 Beta 21 سلسلة Pixel نسخة تجريبية Android 17 برنامج Android Beta

