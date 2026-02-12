سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة) نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية) لنحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي، إتش إس بي سي HSBC، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (البركة، المصري الخليجي) إلى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري إلى 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو 46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 46.78 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

46.88 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

46.82 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

46.86 جنيه