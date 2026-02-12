أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

يعد التهاب القولون هو حالة مرضية تشير إلى التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، وقد يكون حادًا أو مزمنًا حسب السبب المؤدي إليه، ويصاحبه عادة ألم في البطن، إسهال وانتفاخ البطن ممايسبب ظهور كرش.

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

1-الحد من منتجات الالبان:

يتعرض العديد من الأشخاص المصابين بـ متلازمة القولون العصبي لمشاكل مثل الإسهال وآلام البطن والغازات، وتتحسن عن طريق الحد من منتجات الألبان، فقد تكون غير قادراً على تحمل اللاكتوز، مما يعني أن جسمك لا يستطيع هضمه.

2-تناول الاطعمة قليلة الدسم:

إذا كنت مصابًا بـمرض كرون في الأمعاء الدقيقة، فقد لا يتمكن جسمك من هضم أو امتصاص الدهون بشكل طبيعي، بدلاً من ذلك تمر الدهون عبر الأمعاء مما يسبب تفاقم الإسهال، لذلك حاول تجنب الزبدة والسمن والكريمة والأطعمة المقلية.

3-ركز على تناول الالياف:

قد تزيد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة من الحد من الانتفاخ، وإذا كان تناول الفاكهة أو الخضرورات النيئة يزعجك فجرب طهيها بالبخار مثلاً، ولكن تجنب بعض الأطعمة التي تسبب لك مشاكل مثل عائلة الملفوف مثل البروكلي والقرنبيط، والمكسرات والبذور والذرة والفشار، والأطعمة الحارة والكافيين.

4-تناول وجبات صغيرة واشرب الكثير من السوائل:

قد تجد أنك تشعر بتحسن عند تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من وجبتين أو ثلاث وجبات أكبر، وحاول شرب الكثير من السوائل يوميًا، وخاصةً الماء.

5-ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس:

إحدى طرق التعامل مع الإجهاد هي الاسترخاء المنتظم واستخدام تقنيات مثل التنفس العميق لتهدئة نفسك، كما يمكنك أن تجرب اليوجا والتأمل.

