وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها

أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أن الحرب في السودان وصلت نهايتها ، محذرا من تدخل أي جهات خارجية والذي من شأنه أن يؤجج الحرب في السودان.



وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام : الحرب ليست غايتنا ومستمرون في البحث عن السلام ونطالب الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان



كما أكد الوزير السوداني أن الدعم السريع يستغل موارد الذهب في الأراضي التي يحتلها بطريقة غير مشروعة.

وميدانيا، كشفت شبكة أطباء السودان، أمس الأربعاء، عن إصابة 16 مدنيا بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، جراء قصف لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة استهدف أحياء سكنية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

وأوضحت الشبكة في بيان أن القصف نفذ مساء أمس واستهدف أحياء المطار وحجر المك والموظفين، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين المدنيين، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات السكنية.

ووصفت الشبكة استهداف الأحياء السكنية بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدة أن الهجمات بالطيران المسيّر تواصلت منذ فك الحصار عن المدينة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل من أوضاع بالغة التعقيد ونقص في الإمكانات.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف استهداف المدنيين، وتأمين حمايتهم، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر أممي بتعرض مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في كادقلي لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى وخسائر في المواد الغذائية المخزنة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.