قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها

وزير خارجية السودان
وزير خارجية السودان
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أن الحرب في السودان وصلت نهايتها ، محذرا من تدخل أي جهات خارجية والذي من شأنه أن يؤجج الحرب في السودان.


وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام : الحرب ليست غايتنا ومستمرون في البحث عن السلام ونطالب الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان


كما أكد الوزير السوداني أن الدعم السريع يستغل موارد الذهب في الأراضي التي يحتلها بطريقة غير مشروعة.

وميدانيا، كشفت شبكة أطباء السودان، أمس الأربعاء، عن إصابة 16 مدنيا بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، جراء قصف لقوات الدعم السريع بطائرات مسيرة استهدف أحياء سكنية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

وأوضحت الشبكة في بيان أن القصف نفذ مساء أمس واستهدف أحياء المطار وحجر المك والموظفين، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين المدنيين، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات السكنية.

ووصفت الشبكة استهداف الأحياء السكنية بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدة أن الهجمات بالطيران المسيّر تواصلت منذ فك الحصار عن المدينة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل من أوضاع بالغة التعقيد ونقص في الإمكانات.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف استهداف المدنيين، وتأمين حمايتهم، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر أممي بتعرض مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في كادقلي لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى وخسائر في المواد الغذائية المخزنة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

السودان وزير الخارجية السوداني الحرب في السودان الاتحاد الإفريقي الدعم السريع الذهب في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد