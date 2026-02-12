دبلوماسي روسي: موسكو سترد على احتمال نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن بلاده سترد على احتمال نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

وقال جروشكو، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "إذا اختاروا مسار تعزيز قدراتهم العسكرية ضد روسيا، فعليهم أن يدركوا أننا سنبني قدرات مضادة مماثلة، بل وربما أكثر فعالية. وبدلا من توازن ضبط النفس العسكري، الذي يتسم بالمعقولية ويراعي المصالح الوطنية والأمن القومي لجميع الأطراف، سيكون هناك توازن بين التهديدات والتهديدات المضادة".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة نشر الصواريخ في ألمانيا مع الولايات المتحدة. وقال "لم نسع قطّ إلى التهرب من مثل هذه النقاشات، ولكن عندما انسحب الأمريكيون من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، كان أول ما فعلناه هو إعلان وقف نشر هذه الصواريخ. قلنا إننا لن ننشر هذه الأنظمة طالما لم تنشر الأنظمة الأمريكية في أوروبا. هذا كل ما في الأمر"،.

وأضاف أن "ما تفعله أوروبا الآن هو محاولة بناء أمن في مواجهة روسيا".