بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة لعمل طاجن سجق بالبطاطس والجزر..

 

 طريقة التحضير لعمل طاجن سجق بالبطاطس والجزر..

 المقادير (كميات دقيقة):

• سجق بلدي: 500 جرام

• بطاطس: 700 جرام (مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة)

• جزر: 300 جرام (شرائح)

• بصل: 2 حبة كبيرة (شرائح)

• ثوم: 4 فصوص (مفروم)

• فلفل رومي: 1 حبة (شرائح – اختياري)

• عصير طماطم: 400 مل

• معجون طماطم: 1 ملعقة كبيرة

• زيت أو سمن بلدي: 3 ملاعق كبيرة

• كمون: 1 ملعقة صغيرة

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• شطة: ½ ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

• ملح: حسب التذوق

• ورق لورا: 1 ورقة

• مرقة لحمة أو ماء ساخن: 200 مل

 طريقة التحضير لعمل طاجن سجق بالبطاطس والجزر..

1. في طاسة على نار متوسطة، سخّن ملعقة زيت وشوّح السجق حتى ما يتحمّر ويأخد لون، ارفعه جانبًا.

2. في نفس الطاسة أضف باقي الزيت، شوّح البصل حتى يذبل، ثم أضف الثوم والفلفل الرومي.

3. أضف معجون الطماطم وقلّب دقيقة، ثم عصير الطماطم والبهارات وورق اللورا.

4. أضف البطاطس والجزر وقلّب جيدا، ثم أضف المرقة.

5. أعد السجق للخليط، اتركه يغلي 5 دقائق.

6. انقل الخليط لطاجن فرن، غطِّه وادخله فرن 180° لمدة 30–40 دقيقة لحد ما البطاطس تستوي.

7. افتح الغطا آخر 10 دقائق عشان يتحمّر الوش.

