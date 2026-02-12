عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بودرة الكركديه (العناب) ومركز مشروب الكركديه لعصائر رمضان.

طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب) ومركز مشروب الكركديه :

اولا: بودرة الكركديه

١) نطحن أوراق الكركديه المعلبة النظيفة بالمطحنة جيدا او في الكبة ومنها ما من الشوائب.

لو الكركديه محتاج يتغسل بنغسله بالماء ونصفيه ونتركه يجف جيدا او نضعه في الفرن حرارة منخفضة حتى يجف ثم نستعمله.

٢) ناخذ منها نصف كوب ونضع عليه من نصف كوب إلى كوب من السكر حبيبات.

٣) نضع فانيليا و ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٤) نضيف بالتدريج من ٤ إلى ٥ ملاعق كبيرة من الماء وتقليه باليد جيدا حتى يصبح مثل رمل البحر المبلول خفيف.

٥) نضعه في برطمان او اكياس في الثلاجة

٦) لتحضير المشروب نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الكركديه على كوب ماء بارد او ساخن ونقلبه ونصفيه

ثانيا: لتحضير مركز الكركديه:

٣ أكواب من الكركديه الورق

نضع عليهم في الحلة من ٢ إلى ٣ أكواب من السكر و٦ أكواب من الماء

نضعه على البوتاجاز على نار عالية حتى يغلي واول ما يغلي نطوي الحرارة ونتركه يغلي حوالي ربع ساعة ثم نضيف عصير ليمون ملعقة كبيرة أو ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون.

ثم نتركه يغلي تاني ٥ دقائق ثم نصفيه جيدا ولما يبرد نحفظها في زجاجة نظيفة في الثلاجة.