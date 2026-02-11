بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا جمهوريًا بترقية كل من اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق.

وينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للفريق محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية.

الرتبة: فريق

السلاح: بحرية

تاريخ الميلاد: 1968/08/27

تاريخ التخرج: 1990/06/30

الكلية: البحرية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية 2026 /2 /11



المؤهلات العسكرية

بكالوريوس الدراسات البحرية 1990

دورة أركان حرب رقم (27) تخصص بحرى عام 2005.

دورة القادة رقم (37) بكلية الحرب العلياعام 2014.

ماجستير لوجستيات نقل بحرى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياعام 2017.



المناصب القيادية الرئيسية

تولى جميع الوظائف القيادية وصولا لقائد القوات البحرية



الميداليات والأوسمة