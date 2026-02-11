بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا جمهوريًا بترقية كل من اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق.
وينشر موقع صدى البلد السيرة الذاتية للفريق محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية.
الرتبة: فريق
السلاح: بحرية
تاريخ الميلاد: 1968/08/27
تاريخ التخرج: 1990/06/30
الكلية: البحرية
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية 2026 /2 /11
المؤهلات العسكرية
- بكالوريوس الدراسات البحرية 1990
- دورة أركان حرب رقم (27) تخصص بحرى عام 2005.
- دورة القادة رقم (37) بكلية الحرب العلياعام 2014.
- ماجستير لوجستيات نقل بحرى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياعام 2017.
المناصب القيادية الرئيسية
- تولى جميع الوظائف القيادية وصولا لقائد القوات البحرية
الميداليات والأوسمة
- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى.
- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.
- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة.
- ميدالية الخدمة الطويلة و القدوة الحسنة.
- ميدالية 25 يناير 2011.
ميدالية 30 يونيه عام 2013.
- نوط الخدمة الممتازة
نوط المعركة السعودى حيث تولى قيادة التشكيل البحرى لعملية إعادة الأمل فى الفترة من يونيووحتى سبتمبرمن عام2018.
- ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر.
- ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.
- العيد الذهبى لثورة 23 يوليو.
- اليوبيل الفضى ليوم القوات البحرية.
- اليوبيل الذهبى ليوم القوات البحرية.
- ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.