4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

ونحن لا نزال على بُعد أيام قلائل من شهر الرحمة والمغفرة، نجد أنفسنا قد وصلنا إلى قمة جبل التأمل المليء بالأفكار المدعمة للبداية والنهاية المأمولة لهذا الشهر الكريم.

ولو تأملنا في بلاغة الخالق، لوجدنا أن الإنسان هو "المعجزة" التي جمعت بين نقيضين؛ هما طين الأرض الذي يشدنا إلى أسفل، ونفخة السماء التي تحلق بنا عالياً. 

وهذا هو جوهر العلاقة بين الروح والجسد؛ فبالرغم من تضاد طبيعتهما، إلا أن بينهما وحدة اندماجية عجيبة. يقول الحق سبحانه في سورة (ص): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ صدق الله العظيم، وهنا يكمن سر السكن؛ فـالروح لم تسكن الجسد لتُسجن فيه، بل لتُشرفه وتُحركه نحو مراد الله. ويأتي رمضان ليكون ميعاد "التجرد الكبير"، حيث نضع الروح في مكانتها المرموقة التي تليق بها؛ كقائدةٍ تهذبُ أهواء الجسد، وترتقي به من رتبة "البيولوجيا" إلى رتبة "النورانية".

​وفي خضم هذه الهندسة الإلهية الحكيمة، ندرك أن ثمة صراعاً دائماً يدور في الخفاء بين النداءات الأرضية والآيات السماوية، وهو ما وصفه الحق تبارك وتعالى في سورة (الشمس): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ صدق الله العظيم؛ حيث يبرز دور رمضان ليفك أغلال "النفس الأمارة"، ويقوي جانب "التقوى" في الروح على حساب "الفجور" الكامن في شهوات الجسد. إن كبح الشهوات من طعامٍ وشراب ولغو ليس حرماناً بيولوجياً، بل هو في حقيقته "إفساح مجال" للكيان الأسمى؛ فعندما يصوم الجسد وتخفت أصوات الغرائز الصاخبة، تبدأ الروح في سماع إلهام التقوى بوضوح، ليعود التوازن المفقود وتسترد مكانتها المرموقة كقائدٍ حكيم للجسد، لا تابعاً ذليلاً لشهواته.

​هذا الانقياد الواعي يضعنا أمام اختبار "الاستغناء"، وهو لبُّ البرِّ والارتقاء الذي تضمنته الآية الكريمة من سورة (آل عمران): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ صدق الله العظيم. وفي رحاب الروحانية، لا يقتصر الإنفاق على الماديات فحسب، بل يمتد ليشمل إنفاق "الشهوات" وتضحية الجسد بما يحبه من راحة ومتاع في سبيل ما تحبه الروح من قربٍ ومناجاة. هذا "التجريد" الرمضاني هو الذي يحرر الإنسان من ثقل المادة، لتصبح الروح خفيفة، قادرة على التحليق في آفاق الوجد الإلهي، متجاوزةً حدود الطين لتلامس جوهر اليقين وتستشعر عظمة الصانع في سكون الصيام.

​وإن الثمرة الكبرى لهذه الهندسة الإلهية تكمن في قدرتها على الاستدامة، بحيث لا تنتهي ولاية الروح بانتهاء الشهر ورحيله. فالمفلحون حقاً هم الذين أشار إليهم القرآن الكريم في سورة (الحشر): ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ صدق الله العظيم. وشُحُّ النفس هنا هو استمساك الجسد بمادياته وأهوائه على حساب سمو الروح ونورانيتها.

لذا، فإن الروح التي تخرج من رمضان "مهذبة ومجردة" هي التي تظل تعمل كحارسٍ ومراقبٍ دائم على الجسد طوال العام، تمنعه من العودة إلى غيّه القديم، وتُبقيه جسداً مطهراً بنور الصيام، يسير في الأرض ببدنه وقلبه معلقٌ بالسموات، في استعادة دائمة لأدب الروح الذي تجلى في محراب الشهر الكريم.

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

