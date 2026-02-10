يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة تُهدد الظهور الأول للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة أتلتيك، خلال الفترة المقبلة، بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح للنادي الإسباني شراءه بشكل نهائي مقابل 3 ملايين يورو، وسط ترقب كبير لظهوره الأول مع الفريق الرديف.

ورغم التوقعات بمشاركته سريعًا، غاب اللاعب المصري عن قائمة برشلونة أتلتيك في مباراة بارباسترو الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الرابعة الإسبانية، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب غيابه.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن برشلونة أتلتيك أبرم عدة تعاقدات في نهاية شهر يناير، إلا أن المدرب جوليانو بيليتي لن يتمكن من الاستفادة من معظم الصفقات الجديدة في الوقت الحالي، باستثناء اللاعب خواكين ديلجادو الذي انضم مبكرًا وشارك مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم، إلى جانب كل من باتريسيو باسيفيكو ويوفينزلي أونشتاين، سيغيبون عن المشاركة لفترة قد تمتد إلى ما بين 6 و8 أسابيع، بسبب تعقيدات إدارية تتعلق بإجراءات القيد.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى الإجراءات البيروقراطية الخاصة بتسجيل اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى تأخير قيد اللاعب المصري، كما حدث مع لاعبين آخرين في السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن أحد الحلول المطروحة أمام حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، هو المشاركة مؤقتًا مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، حيث تكون إجراءات القيد أسهل، لحين الانتهاء من تسجيله رسميًا مع برشلونة أتلتيك والمشاركة في المباريات الرسمية.