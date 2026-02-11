عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز

قال طارق طه، نجم نادي بيراميدز السابق، إن مصطفى فتحي هو أفضل جناح واجهه في مسيرته، نظرًا لامتلاكه العديد من الحلول والمهارات.

وأوضح طارق طه، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن عبدالله السعيد يتمتع بـ«حالة مختلفة»، لما يملكه من احترافية غير طبيعية، مؤكدًا أن أي مدرب يعمل معه يكون سعيدًا للغاية، نظرًا لكونه الأكثر تركيزًا داخل الملعب، وأن الكرة تمثل الأولوية الأولى في حياته، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة باللعب بجواره.

وواصل: «أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن واجهته، ومحمد حمدي أفضل ظهير أيسر في الدوري، وأحمد الشناوي الحارس الأهم في مصر، وهو مظلوم إعلاميًا».

وتابع: «تتويج بيراميدز بالبطولات ليس مفاجئًا، في ظل الاستقرار الفني والإداري الكبير داخل النادي والاحترافية في التعامل، متوقعًا حصد المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة». كما أثنى على صفقة ناصر ماهر، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسيكون إضافة قوية لبيراميدز، معتبرًا أن الزمالك خسر لاعبًا مؤثرًا، وأن ناصر ماهر سيكون نقطة قوة في تشكيل الفريق السماوي.

وأتم حديثه: «أما عن قرار الاعتزال، فقد جاء بعد تفكير طويل ولم يكن سهلًا، رغم تلقيه العديد من العروض، إلا أنني فضلت إنهاء مسيرتي، وبدأت بالفعل دراسة الدورات التدريبية، واضعًا نصب عينيّ العمل في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة».