«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»

حجز نادي فرايبورج مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا، بعدما تفوق على مضيفه هيرتا برلين بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء مواجهة ربع النهائي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي في برلين.

وشهدت المباراة ندية كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث دخل الفريقان اللقاء بطموحات واضحة لبلوغ المربع الذهبي، وسط أجواء جماهيرية حماسية زادت من سخونة المواجهة.

وبادر هيرتا برلين بالهجوم مبكرًا، ونجح فابيان رييز في هز الشباك عند الدقيقة السابعة، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل، لتستمر المباراة بعد ذلك في حالة من الشد والجذب بين الطرفين، مع محاولات متبادلة دون خطورة حقيقية على المرمى.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي، في ظل الحذر الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة من الجانبين، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن فرايبورج من كسر الجمود بعدما سجل يويتو سوزوكي هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، مستغلًا هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول بدقيقة واحدة، أعاد فابيان رييز هيرتا برلين إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل إثر تمريرة حاسمة من بول سيجوين، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت توترًا كبيرًا وإهدار عدة محاولات حاسمة. وأضاع ميكائيل كويزانس الركلة الثالثة لصالح هيرتا برلين، بينما أهدر يوهان مانزامبي الركلة الرابعة لفرايبورج.

وفي الركلة الخامسة والأخيرة، أخفق باسكال كليمنس في التسجيل لهيرتا برلين، ليمنح فرايبورج فرصة الحسم، والتي استغلها يويتو سوزوكي بنجاح، مؤكدًا عبور فريقه إلى نصف النهائي.

وكانت منافسات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل باير ليفركوزن على حساب سانت باولي بثلاثية نظيفة، وعبور شتوتجارت بنفس النتيجة أمام هولشتاين كيل، فيما تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بايرن ميونيخ ولايبزيج لاستكمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.