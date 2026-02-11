قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون العمل 2025 يُواجه الفوضى في التعيين وإعلانات الوظائف | تفاصيل
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»

محمد سمير

حجز نادي فرايبورج مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا، بعدما تفوق على مضيفه هيرتا برلين بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء مواجهة ربع النهائي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي في برلين.

وشهدت المباراة ندية كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث دخل الفريقان اللقاء بطموحات واضحة لبلوغ المربع الذهبي، وسط أجواء جماهيرية حماسية زادت من سخونة المواجهة.

وبادر هيرتا برلين بالهجوم مبكرًا، ونجح فابيان رييز في هز الشباك عند الدقيقة السابعة، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل، لتستمر المباراة بعد ذلك في حالة من الشد والجذب بين الطرفين، مع محاولات متبادلة دون خطورة حقيقية على المرمى.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي، في ظل الحذر الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة من الجانبين، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن فرايبورج من كسر الجمود بعدما سجل يويتو سوزوكي هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، مستغلًا هفوة دفاعية داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول بدقيقة واحدة، أعاد فابيان رييز هيرتا برلين إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل إثر تمريرة حاسمة من بول سيجوين، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت توترًا كبيرًا وإهدار عدة محاولات حاسمة. وأضاع ميكائيل كويزانس الركلة الثالثة لصالح هيرتا برلين، بينما أهدر يوهان مانزامبي الركلة الرابعة لفرايبورج.

وفي الركلة الخامسة والأخيرة، أخفق باسكال كليمنس في التسجيل لهيرتا برلين، ليمنح فرايبورج فرصة الحسم، والتي استغلها يويتو سوزوكي بنجاح، مؤكدًا عبور فريقه إلى نصف النهائي.

وكانت منافسات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل باير ليفركوزن على حساب سانت باولي بثلاثية نظيفة، وعبور شتوتجارت بنفس النتيجة أمام هولشتاين كيل، فيما تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بايرن ميونيخ ولايبزيج لاستكمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
