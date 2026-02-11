حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟

وجّه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسبق على جهوده قبل رحيله عن منصبه.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحي علي ما قدمه بإخلاص وتفانٍ في خدمة الرياضة المصرية ودعم ومساندة المنتخبات الوطنية علي مدار 8 سنوات كاملة مُتمنين له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة”.

وتقدّم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بالتهنئة إلى الكابتن جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة التوفيق والتقدّم في مهمته الجديدة.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن انتهاء حقبة الدكتور أشرف صبحي، التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن تشكيل الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع إلى جميع العاملين في الوزارة.