انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
رياضة

حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟

اشرف صبحي وحسام وإبراهيم حسن
اشرف صبحي وحسام وإبراهيم حسن
سارة عبد الله

وجّه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأسبق على جهوده قبل رحيله عن منصبه.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحي علي ما قدمه بإخلاص وتفانٍ في خدمة الرياضة المصرية ودعم ومساندة المنتخبات الوطنية علي مدار 8 سنوات كاملة مُتمنين له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة”.

وتقدّم الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب بالتهنئة إلى الكابتن جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة التوفيق والتقدّم في مهمته الجديدة.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن انتهاء حقبة الدكتور أشرف صبحي، التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن تشكيل الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع إلى جميع العاملين في الوزارة.

حسام حسن أشرف صبحي ابراهيم حسن جوهر نبيل

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
