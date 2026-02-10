بتخفيضات تصل إلى 35%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بطور سيناء

افتتح علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء نائبا عن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة طور سيناء ، يرافقه مصطفى واصل، سكرتير عام الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ويقام المعرض في مكان حيوي بمدخل منطقة المنشية التجارية، ويضم 12 باكية كبيرة ومجموعة كبيرة من تجار المدينة، ومنافذ السلع التموينية المدعمة، والمشغولات اليدوية الخاصة بالقومي للمرأة، ومديرية الزراعة، ومنطقة تعمير سيناء.

وقال رئيس المدينة، إن المعرض يضم كافة مستلزمات شهر رمضان المبارك، بجانب منتجات غذائية ولحوم ودواجن مجمدة وخضراوات وفواكه، وكافة أنواع ياميش رمضان بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35% مقارنة بالأسواق، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار.

وأشاد بالمعروضات التي يضمها المعرض، مؤكدا على ضرورة خفض بعض السلع لتناسب المواطنين محدودي الدخل، موجهًا بضرورة التزام العارضين بنسب التخفيض المقررة مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية التي تشهد إقبال من المواطنين.

وبلغ سعر كيلو اللحم بالمعرض 360 جنيه، و الفراخ 126 جنيه، وكيلو البط 130جنيه، وكيلو وراك بط 118 جنيه، وكيلو صدور بط 118 جنيه، وتراوح سعر البلح من 15 حتى 65 جنيه، والعصائر من 5 حتى 50 جنيه، وطبق البيض 110 جنيه، و 22 جنيه،