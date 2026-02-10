قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

أعلن الدكتور محمد علي  فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث من المتوقع  نشاطًا ملحوظًا للرياح خلال الأيام القادمة، مع تحذيرات من هبات قوية قد تصل ذروتها يوم الجمعة، مصحوبة بحمل الرمال والغبار، خاصة على الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء.

وكشف  "فهيم " خلال تصريحات له عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:

الأربعاء 11 فبراير 2026:

هبات رياح متوسطة على الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، وحتى القاهرة.

الخميس 12 فبراير 2026:


هبات رياح عالية على كل الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، وحتى المنيا جنوبًا.

الجمعة 13 فبراير 2026:


رياح قوية جدًا على معظم أنحاء الجمهورية، محملة بالغبار والرمال العالقة، مع توقع أمطار خفيفة على شمال الدلتا والساحل الشمالي.

ومن حانبها ، تشير أحدث النماذج العددية للطقس إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ، وتدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


كما تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من شعور برودة الرياح على بعض المناطق أثناء الهبات الشديدة.

تنويه رسمي:

وستصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية وصفًا تفصيليًا للحالة الجوية قريبًا، بمجرد ثبات النماذج العددية، لضمان دقة التنبؤات وتحذيرات السلامة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو أربع إلى خمس درجات، مشيرة إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 25 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، أن الساعات الأولى من الصباح تشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرؤية الأفقية انخفضت في بعض المناطق لأقل من ألف متر.

محمد علي فهيم تغير المناخ حالة الطقس الظهير الصحراوي الساحل الشمالي

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال
جانب من الملتقي
