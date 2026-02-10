الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

أعلن الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث من المتوقع نشاطًا ملحوظًا للرياح خلال الأيام القادمة، مع تحذيرات من هبات قوية قد تصل ذروتها يوم الجمعة، مصحوبة بحمل الرمال والغبار، خاصة على الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء.

وكشف "فهيم " خلال تصريحات له عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:

الأربعاء 11 فبراير 2026:

هبات رياح متوسطة على الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، وحتى القاهرة.

الخميس 12 فبراير 2026:



هبات رياح عالية على كل الوجه البحري، الظهير الصحراوي، الساحل الشمالي، وحتى المنيا جنوبًا.

الجمعة 13 فبراير 2026:



رياح قوية جدًا على معظم أنحاء الجمهورية، محملة بالغبار والرمال العالقة، مع توقع أمطار خفيفة على شمال الدلتا والساحل الشمالي.

ومن حانبها ، تشير أحدث النماذج العددية للطقس إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ، وتدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق.



كما تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من شعور برودة الرياح على بعض المناطق أثناء الهبات الشديدة.

تنويه رسمي:

وستصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية وصفًا تفصيليًا للحالة الجوية قريبًا، بمجرد ثبات النماذج العددية، لضمان دقة التنبؤات وتحذيرات السلامة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو أربع إلى خمس درجات، مشيرة إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 25 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، أن الساعات الأولى من الصباح تشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرؤية الأفقية انخفضت في بعض المناطق لأقل من ألف متر.